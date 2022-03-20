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الأحد، 20-03-2022 01:40 م

1200 محام يشاركون في الرقابة على انتخابات مجالس المحافظات والبلدية

المحامين


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين، عضو مجلس النقابة وليد العدوان، إن نحو 1200 محام ومحامية سيشاركون في الرقابة على انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان الكبرى التي ستجرى بعد غد الثلاثاء.

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وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن اللجنة شكلت فريقا للرقابة على الانتخابات، وستقوم بمتابعة العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات في مقر النقابة والتي ترتبط باللجان الفرعية في محافظات وألوية المملكة كافة.


واشاد العدوان بتعاون الهيئة المستقلة للانتخابات مع النقابة واللجنة لتسهيل مهمة فريق الرقابة من المحامين والذي سيتوزعون على مختلف الدوائر الانتخابية، بعد أن تم تسليمهم البطاقات التي تخولهم القيام بالدور المنوط بهم.


 




 

 


 

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