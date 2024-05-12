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الأحد، 12-05-2024 11:24 ص

121 ألف حاوية ترد لميناء العقبة بالثلث الأول

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد الحاويات التي وردت إلى المملكة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الثلث الأول من العام الحالي 121843 حاوية، مقابل 148454 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي 2023، بحسب أرقام إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية.

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بالمقابل، بلغ عدد الحاويات التي تم تصديرها من المملكة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الثلث الأول من العام الحالي 29764 حاوية، مقابل 42510 حاويات للفترة نفسها من العام الماضي 2023.


وقال رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، إن عدد الحاويات الواردة للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، انخفض بنسبة 18%، والصادرة 30%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بفعل تداعيات أزمة الملاحة في منطقة البحر الأحمر.


 




 

 


 

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