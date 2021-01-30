السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 08:04 ص

121 ملاحظة استقبلتها غرف طوارئ الادارة المحلية

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية مساء امس الجمعة إنها تعاملت مع كافة الملاحظات الواردة لغرفة عملياتها من خلال غرف الطوارئ البالغ عددها 121 والمنشرة في كافة أنحاء المملكة.

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وأضافت الوزارة بحسب المركز الإعلامي أن غرف الطوارئ توزعت كالآتي: غرفة طوارئ في مقر الوزارة، و100 غرفة طوارئ في بلديات المملكة، اضافة إلى 18 غرفة طوارئ في مجالس المحافظات والخدمات المشتركة، وغرفة طوارئ في كل اقليم من أقاليم المملكة.


وأشارت الوزارة أن كوادرها ، تعاملت مع ارتفاع منسوب مياه سيل زرقاء ماعين، مبينه أنه تم توجيه غرف الطوارئ في المملكة لاستئجار الآليات في حال الحاجة اليها، وقامت بلدية عجلون باستئجار 17 جرافة فيما قامت بلدية الشوبك باستئجار 15 جرافة.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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