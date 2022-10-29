124 من أصل 128 ناخبا يدلون بأصواتهم بانتخابات صناعة اربد

الوكيل الاخباري - سجلت نسبة الاقتراع لانتخابات غرفة صناعة إربد رقما قياسيا مع إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء اليوم السبت.



وقالت رئيس لجنة الانتخاب هديل الحسين، إن عدد المقترعين بلغ 124 مقترعا من أصل 128 يحق لهم الاقتراع ممن وردت أسمائهم في كشوفات الناخبين القطعية بنسبة اقتراع وصلت إلى 97 بالمئة تقريبا.

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وأوضحت أن لجان الفرز والاقتراع بدأت بمطابقة كشوفات الاقتراع مع أوراق الانتخاب تمهيدا للبدء بعملية الفرز.