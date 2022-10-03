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125 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التنمية الزراعية في الأردن

الإثنين، 03-10-2022 09:27 ص

125 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التنمية الزراعية في الأردن

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الوكيل الإخباري - وافق البنك الدولي، على تقديم 125 مليون دولار لتمويل مشروع أردني يدعم التنمية الزراعية وسلاسل القيمة من خلال القدرة على التكيف مع تغير المناخ والاستدامة.اضافة اعلان


وقد تصل قيمة المشروع الإجمالية إلى 762 مليون دولار، ممولا من الحكومة وصناديق ائتمانية، حيث يرتكز المشروع على خطة الأردن الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، سواء من حيث أهدافها التنموية أو الأنشطة ذات الأولوية والنتائج الرئيسية.

ويعالج المشروع، تحديات يواجهها قطاع الزراعة في الأردن عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما يعزز من مرونة نظام الإنتاج الزراعي في مواجهة تغير المناخ وتحويل القطاع نحو مسار نمو أكثر استدامة.

ومن المقرر أن يسهم أيضا في تحسين القدرة التنافسية لقطاع الأغذية الزراعية من خلال تعزيز البيئة للأعمال التجارية الزراعية وجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار.

وبين البنك أن "لدى الإنتاج الزراعي وسلاسل القيمة الفرصة لخدمة السوق المحلية المتنامية والمساهمة في الأمن الغذائي".

وأوضح البنك أن تغير المناخ "يؤثر بشدة" على الزراعة في الأردن من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدل هطول الأمطار، محذرا من تكرار حدوث حالات الجفاف وزيادة متطلبات المحاصيل المائية.

 




 

 


 

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