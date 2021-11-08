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الإثنين، 08-11-2021 11:40 ص

126 متسولاً من الاحداث ضبطتهم التنمية في شهر

طفل يتسول على اشارات خلدا- ( تصوير_ اسامه الرفاعي)


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- ضبطت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية الشهر الماضي 126 حدثاً متسولاً منهم 82 من الذكور ، و 44 من الاناث.

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وقال مدير وحدة التسول بالوزارة ماهر الكلوب في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الاثنين، أنه تم تحويل الاحداث المضبوطين إلى المحاكم المختصة لايداعهم في مراكز الرعاية والتأهيل أو الحاقه بولي أمره حسب الحالة.


وأضاف أن مركز الرعاية وتاهيل المتسولين للذكور يقع في مدينة مادبا وللاناث في منطقة الظليل.


واكد كلوب ان الوزارة تقوم بتقديم الخدمات الصحية والمهارات الحياتية والسلامة العامة والرعاية النفسية والاجتماعية للاحداث المتسولين ثم الحاقهم ببرامج لمحو الامية ضمن اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم، اضافة الى الانشطة اللامنهجية .


واوضح الكلوب ان قصر مدد الأحكام الصادرة بحق الاحداث تحد من استفادتهم من برامج التأهيل ، حيث تتراوح مدد الاقامة في المراكز بين  يوم إلى 3 شهور وذلك حسب التكرار.


وكانت وزارة التنمية طالبت بتغليظ العقوبات أكثر على المتسولين، في حين دعت الأردنيين عدم التعاطف مع المتسولين للقضاء على ظاهرة التسول.

 

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