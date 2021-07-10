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السبت، 10-07-2021 01:55 م

128 ألف جرعة مطعوم أعطيت في حدائق الحسين منذ اعتمادها مركزاً للتطعيم

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إنه تم إعطاء 128 ألف جرعة ضد كورونا في حدائق الحسين منذ اعتمادها مركزاً للتطعيم.

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وأضاف البلبيسي لـ الوكيل الإخباري إنه تم إعطاء 75 ألف جرعة الأولى، و53 ألف للجرعة الثانية، لافتاً إلى أن هذا الموقع يعد مركزا هاماً في عملية التطعيم ضد لقاح كورونا؛ حيث كان له الأثر الكبير في إعادة فتح القطاعات، تبعا لعدد الأشخاص الكبير الذي تلقو المطعوم في داخله.

 

 

وبدوره قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة، إن حدائق الحسين يعد مركزا ناجحاً جدا للتطعيم، من حيث عدد استيعابه للمطعمين، إضافة إلى الموقع البيئي الشاسع الذي يقع به، حيث تحتوي على 21 خيمة تطعيم، يتواجد أمامها مواقف عديدة لاستقبال المراجعين.

 

 




 

 


 

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