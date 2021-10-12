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الثلاثاء، 12-10-2021 09:10 ص

13 ألفا و980 إصابة كورونا نشطة في الاردن

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 13 ألفا و980 حالة حتى صباح الثلاثاء.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و818 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 7 حالات وفاة أمس الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 834 ألفاً و778 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 809 آلاف و980 حالة شفاء.

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