13 إصابة بحوادث تصادم مختلفة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا من غرفة عمليات إدارة السير، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث كان أبرزها، حادث تصادم في منطقة غور الصافي، بين مركبتين ونتج عن الحادث 8 إصابات، وتم تعليل الحادث بمخالفة قواعد السير والأولويات.

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وأضاف الخطبا، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 3 مركبات في منطقة المقابلين، نتج عنه 3 إصابات، منها اصابتان بليغة واصابة متوسطة، وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.



وبيّن أنه تم التعامل مع حادث صدم مركبة شحن ( قاطرة ومقطورة ) بجسم ثابت في منطقة ناعور، ما أدى إلى انقلاب المركبة، وهي محملة بصناديق مياه صحية، وتم إجراء تحويل على حركة السير بسبب سقوط الحمولة على حرم الشارع العام.



وفي الزرقاء، منطقة حي معصوم، أشار الخطبا إلى أنه وقع حادث تصادم بين مركبتين ودهس شخصين من المشاة بذات الوقت، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.



وقال إنه تم صباح اليوم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على إشارة رغدان في العاصمة عمان، وخلّف الحادث إثر مروري، وتم اجراء اللازم.

