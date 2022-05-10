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الثلاثاء، 10-05-2022 03:00 م

13 باخرة قمح وشعير تصل الاردن خلال الخمس شهور القادمة

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الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن كميات القمح التي وصلت إلى الأردن منذ بداية العام الحالي بلغت 301 ألف طن، وكميات الشعير 378 ألف طن.

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وبيّن البرماوي، في تصريح خاص لـ " الوكيل الإخباري" أنه من المتوقع وصول باخرتين جديدتين تحملان مادة الشعير الأولى في الخامس عشر من الشهر الحالي ، والثانية بالتاسع والعشرين من ذات الشهر ، منوهاً أن حمولة كل باخرة تبلغ 57 ألف طن.


وأشار إلى أن 6 بواخر قمح و 5 بواخر من الشعير سوف تصل الأردن خلال تموز وآب وأيلول من العام الحالي.


وشدد على أن المخزون الاستراتيجي الحالي من مادة القمح يكفي الإستهلاك المحلي 12 شهراً، ومن الشعير يكفي 9 أشهر، مبيناً أن الوزارة تعمل بشكل مستمر للمحافظة على المخزون من المادتين من خلال شراء كميات اضافية وطرح مناقصات لتلك الغاية.

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