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الثلاثاء، 22-03-2022 01:37 م

13.6 % نسبة الاقتراع في كل المحافظات حتى الساعة 1:30 ظهراً

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الوكيل الإخباري - اظهرت ارقام الهيئة المستقلة للانتخابات أن 611496 مُقترع أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية وامانة عمان، حتى الساعة  1:30 ظهرا.

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وكشفت الأرقام التي رصدها "الوكيل الاخباري" أن نسبة الاقتراع بلغت 13.60%، حيث وصلت نسبة الذكور المصوتين إلى 7.59%، ونسبة الإناث 5.81%. 

 

وتاليا نسب التصويت واعداد المقترعين في المحافظات: 
عمان: 6.89% - 131514 مقترعا 
اربد: 16.69% - 145595 مقترعا
الكرك: 27.39%- 50943  مقترعا
الطفيلة: 24.00% - 15346 مقترعا 
المفرق: 29.74% - 63924 مقترعا
البلقاء: 17.31% - 58199 مقترعا
الزرقاء: 7.60% - 54029 مقترعا
جرش: 26.39% - 32566 مقترعا
معان: 33.36% - 30507 مقترعا
العقبة:15.04% - 14958 مقترعا
عجلون: 29.83% - 32101 مقترعا
مادبا: 20.79% - 25815  مقترعا


 




 

 


 

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