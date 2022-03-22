13.6 % نسبة الاقتراع في كل المحافظات حتى الساعة 1:30 ظهراً

الوكيل الإخباري - اظهرت ارقام الهيئة المستقلة للانتخابات أن 611496 مُقترع أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية وامانة عمان، حتى الساعة 1:30 ظهرا.

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وكشفت الأرقام التي رصدها "الوكيل الاخباري" أن نسبة الاقتراع بلغت 13.60%، حيث وصلت نسبة الذكور المصوتين إلى 7.59%، ونسبة الإناث 5.81%.



وتاليا نسب التصويت واعداد المقترعين في المحافظات:

عمان: 6.89% - 131514 مقترعا

اربد: 16.69% - 145595 مقترعا

الكرك: 27.39%- 50943 مقترعا

الطفيلة: 24.00% - 15346 مقترعا

المفرق: 29.74% - 63924 مقترعا

البلقاء: 17.31% - 58199 مقترعا

الزرقاء: 7.60% - 54029 مقترعا

جرش: 26.39% - 32566 مقترعا

معان: 33.36% - 30507 مقترعا

العقبة:15.04% - 14958 مقترعا

عجلون: 29.83% - 32101 مقترعا

مادبا: 20.79% - 25815 مقترعا

