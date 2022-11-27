130 مليون دولار من البنك الأوروبي لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي في الأردن

الوكيل الإخباري - كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن توجه للموافقة على تقديم 130 مليون دولار للأردن لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي لإدارة أزمات الإمدادات الغذائية.

اضافة اعلان



وفي تقرير صدر مؤخرا، فإنه من المقرر إنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي لإدارة أزمات الإمدادات الغذائية في الأردن، على أن يموّل جزئيا من خلال قرض بقيمة 130 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



وأشار البنك الأوروبي إلى أن الأردن أعطى الأولوية لتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع استراتيجيته الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقت في أيلول 2021 في وقت يعتمد فيه الأردن بشكل كبير على الواردات الغذائية.



وتحدد الاستراتيجية الجديدة التدخلات الرئيسية لمعالجة توافر الأمن الغذائي والوصول إليه وتعزيز استقراره، حيث سيقلل الاستثمار الأولي البالغ 480 مليون دولار من التعرض لصدمات العرض على المدى القصير، ويلبي هذا الاستثمار الاحتياجات المحلية العاجلة للقمح والشعير، باستخدام أقصى سعة تخزين فعلية .

