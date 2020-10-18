137 مطلوباً في قبضة الامن خلال يومين والحملة الامنية ستستمر

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - تتواصل الحملة الامنية التي اعلنت عنها مديرية الامن العام منذ يوم الامس للقبض على المطلوبين والبلطجية وفارضي الاتاوات على المواطنين مما يسبب الخوف والرعب وعدم الاستقرار المجتمعي .

اضافة اعلان



الحملة الامنية التي انطلقت امس بشكل موسع شملت عددا من اوكار الخارجين عن القانون في عدة محافظات وانتهت بالقاء القبض على 97 مطلوبا من بينهم خمسة من المصنفين بالخطرين جدا و 56 شخصا بحقهم طلبات ترتبط بتلك الجرائم وعدد من المشبوهين ومكرري تلك الجرائم .

واليوم تواصلت الحملة الامنية في العديد من مناطق المملكة وتم القاء القبض على 40 مطلوباً ومشبوهاً بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين ، من بينهم أربعة من المصنفين بالخطرين جداً .

وجاءت هذه الحملة وسط تاييد رسمي وشعبي حيث دعمت الحكومة الحملة الامنية ووعدت بمراجعة القوانين لتغليظ العقوبات على من يخترق القانون .

اما شعبيا فقد لاقت الحملة الامنية ترحيبا واسعا من الجميع حيث طالب المواطنون برد كل من تسول له نفسه بالعبث بامن الوطن والمواطن .

الى ذلك اكد مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ان الحملة الامنية ستستمر حتى تتمكن من القاء القبض على جميع من يخالف القانون او يروع المواطنين .



