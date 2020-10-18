137 مطلوباً في قبضة الامن خلال يومين والحملة الامنية ستستمر

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - تتواصل الحملة الامنية التي اعلنت عنها مديرية الامن العام منذ يوم الامس للقبض على المطلوبين والبلطجية وفارضي الاتاوات على المواطنين مما يسبب الخوف والرعب وعدم الاستقرار المجتمعي .
الحملة الامنية التي انطلقت امس بشكل موسع شملت عددا من اوكار الخارجين عن القانون في عدة محافظات وانتهت بالقاء القبض على 97 مطلوبا من بينهم خمسة من المصنفين بالخطرين جدا و 56 شخصا بحقهم طلبات ترتبط بتلك الجرائم وعدد من المشبوهين ومكرري تلك الجرائم .
واليوم تواصلت الحملة الامنية في العديد من مناطق المملكة وتم القاء القبض على 40 مطلوباً ومشبوهاً بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين ، من بينهم أربعة من المصنفين بالخطرين جداً .
وجاءت هذه الحملة وسط تاييد رسمي وشعبي حيث دعمت الحكومة الحملة الامنية ووعدت بمراجعة القوانين لتغليظ العقوبات على من يخترق القانون .
اما شعبيا فقد لاقت الحملة الامنية ترحيبا واسعا من الجميع حيث طالب المواطنون برد كل من تسول له نفسه بالعبث بامن الوطن والمواطن .
الى ذلك اكد مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ان الحملة الامنية ستستمر حتى تتمكن من القاء القبض على جميع من يخالف القانون او يروع المواطنين .