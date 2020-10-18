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الأحد، 18-10-2020 11:41 م

137 مطلوباً في قبضة الامن خلال يومين والحملة الامنية ستستمر

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - تتواصل الحملة الامنية التي اعلنت عنها مديرية الامن العام منذ يوم الامس للقبض على المطلوبين والبلطجية وفارضي الاتاوات على المواطنين مما يسبب الخوف والرعب وعدم الاستقرار المجتمعي . 

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الحملة الامنية التي انطلقت امس بشكل موسع شملت عددا من اوكار الخارجين عن القانون في عدة محافظات وانتهت بالقاء القبض على 97 مطلوبا من بينهم خمسة من المصنفين بالخطرين جدا و 56 شخصا بحقهم طلبات ترتبط بتلك الجرائم وعدد من المشبوهين ومكرري تلك الجرائم . 

 

واليوم تواصلت الحملة الامنية في العديد من مناطق المملكة وتم القاء القبض على 40 مطلوباً ومشبوهاً بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين ، من بينهم أربعة من المصنفين بالخطرين جداً .

 

وجاءت هذه الحملة وسط تاييد رسمي وشعبي حيث دعمت الحكومة الحملة الامنية ووعدت بمراجعة القوانين لتغليظ العقوبات على من يخترق القانون .

 

اما شعبيا فقد لاقت الحملة الامنية ترحيبا واسعا من الجميع حيث طالب المواطنون برد كل من تسول له نفسه بالعبث بامن الوطن والمواطن . 

 

الى ذلك اكد مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ان الحملة الامنية ستستمر حتى تتمكن من القاء القبض على جميع من يخالف القانون او يروع المواطنين . 


 




 

 


 

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