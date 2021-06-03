الخميس 03-06-2021
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139 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا في البلقاء

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الخميس، 03-06-2021 12:53 م

139 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا في البلقاء

الوكيل لقاح


الوكيل الإخباري - قال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور محمد التبانة، إن عدد من تلقى لقاح فيروس كورونا الجرعة الأولى في محافظة البلقاء بلغ 138 ألفا و998 شخصا في حين تلقى 38 ألفا و234 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح.

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وبين التبانة في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن عملية إعطاء اللقاح تسير بشكل منتظم في جميع مراكز إعطاء اللقاح بالمحافظة التي تم افتتاحها منذ بدء عملية التلقيح للتخفيف على المواطنين في المناطق والالوية البعيدة مشقة التنقل والوصول لمركز التطعيم الرئيسي في مبنى مستشفى السلط القديم.


ودعا المواطنين للإسراع في التسجيل عبر المنصة للحصول على مواعيد لتلقي اللقاح للحفاظ على سلامتهم من الاصابة بالفيروس وتحقيق المناعة المجتمعية للتخلص من الوباء.


 




 

 


 

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