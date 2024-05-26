الأحد 26-05-2024
الوكيل الاخباري
 

المستقلة للانتخاب تطلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية

إدارة السير: عقوبة هذه المخالفة الخطرة 50 دينارا

إعلان الملثم عن أسر جنود إسرائيليين في غزة يشعل منصات التواصل

الاحتلال يرتكب 8 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

توضيح بشأن استقدام العمالة البنغالية إلى الأردن

الأرصاد تكشف أعلى درجة حرارة ستتأثر بها المملكة غداً

الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى بروكسل اليوم

الصناعة والتجارة تحرر 91 مخالفة بحق بائعي دواجن

خسائر بشرية ومادية جراء فيضانات عارمة تجتاح شمالي أرمينيا

الأمن ينقذ طفلا رضيعا من الاختناق في إربد

الأحد، 26-05-2024 01:57 م

139 طنا من الفواكه وردت للسوق المركزي في اربد

245877_10_1716286444


الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى اليوم الأحد، 1337 طنا.

اضافة اعلان


وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 701 طن، و139 طن فواكه، و41 طن ورقيات، و20 طنا ما بين الفواكه والخضار، و436 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، والبصل الناشف 20-30 قرشا، والثوم 125-200 قرش، والبطاطا 30-45، والبندورة 12-22، والخيار 15-25، والزهرة 20-35، والبطيخ 15-22، والشمام 20-35 قرشا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
قانون-مخالفات-السير-الجديد-في-الاردن-2023

إدارة السير: عقوبة هذه المخالفة الخطرة 50 دينارا

001

الكرك.. فاعليات تؤكد دور قانون الانتخاب الجديد في تعزيز منظومة التحديث السياسي

1716716899201

3144 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

499572_1_1683890302

الدفاع المدني: التعامل مع 1321 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

WhatsApp Image 2024-05-26 at 1.15.27 PM

المنظمة العربية للإدارات الانتخابية تعقد اجتماعها السادس في عمّان

1716714558548

مندوبا عن الملك.. الهناندة يفتتح منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي

أخبار متعلقة
1716716899201

3144 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

1715842053914

564 طنا من الخضار ورد السوق المركزي في إربد

adbd549adc2af4ac1f6272e31819ab6f

2298 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

1714454281915

534 طن من الخضار يرد السوق المركزي في اربد

548841

557 طنا من الخضار يرد السوق المركزي في إربد اليوم

420242513322207718539

670 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي في اربد