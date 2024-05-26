139 طنا من الفواكه وردت للسوق المركزي في اربد

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى اليوم الأحد، 1337 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 701 طن، و139 طن فواكه، و41 طن ورقيات، و20 طنا ما بين الفواكه والخضار، و436 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، والبصل الناشف 20-30 قرشا، والثوم 125-200 قرش، والبطاطا 30-45، والبندورة 12-22، والخيار 15-25، والزهرة 20-35، والبطيخ 15-22، والشمام 20-35 قرشا.