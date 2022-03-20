14 ألف استفسار عبر موقع المستقلة للانتخاب

الوكيل الإخباري - قالت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأحد، إن عدد الاستفسارات التي وردتها عبر موقعها الإلكتروني لمعرفة تفاصيل الدائرة الانتخابية بلغ نحو 14 ألف استفسار منذ بداية العمل على انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.



وبينت الهيئة أن الموقع الإلكتروني للهيئة يوفر على مدار الساعة خدمة مجانية لمعرفة الدائرة الانتخابية للناخب عبر إدخال الرقم الوطني للناخب ليظهر بعدها اسم مركز الاقتراع.



وأشارت إلى أن الناخب بعد إدخاله الرقم الوطني يظهر اسمه والمحافظة والبلدية والدائرة الانتخابية للبلدية ومجلس المحافظة ورقم الصندوق إضافة لاسم مركز الاقتراع والخارطة الجغرافية الخاصة به.

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وقرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في 28 تشرين الثاني 2021 أن يكون 22 آذار2022، موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.



