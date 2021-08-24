الثلاثاء 24-08-2021
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الثلاثاء، 24-08-2021 12:41 ص

14 ألف طلب للحصول على إعفاءات سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد الطلبات التي قدمت لدائرة الجمارك للحصول على إعفاءات جمركية لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تحمل الترميز (81) نحو 14.100 ألف طلب منذ آذار 2021اضافة اعلان


وأكد مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة أن الجمارك لديها الجاهزية الكاملة لاستقبال الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لغايات تشخيصهم حسب ما ورد بنظام إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبين القضاة انه وبعد استكمال متطلبات تهيئة مكان انعقاد اللجنة واستلامه من قبل دائرة الجمارك سيتم استدعاء الاشخاص طالبي الاعفاء لمقابلة اللجنة حسب نظام اعفاء المركبات ذوي الاحتياجات الخاصة حسب اقدمية الطلب المقدم لدائرة الجمارك.

وأشار إلى أنه ونظرا لاوامر الدفاع الخاصة لجائحة كورونا والمتعلقة بالتباعد الجسدي بين طالبي الاعفاء ومرافقيهم فهذا يتطلب تهيئة مكان مناسب لذلك، حيث يقوم المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حاليا بتوفير المكان وتهيئته لاستقبال الاشخاص طالبي الاعفاء بما يضمن سلامتهم وسلامة مرافقيهم

وقال ان الجمارك تقدم التسهيلات التي تمكن هذه الفئة من المجتمع للحصول على خدمات دائرة الجمارك دون أي عناء، حيث تم إنشاء مديرية خاصة للعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لاعفاء وسائط النقل (المركبات) الخاصة بهم

وأشار إلى ان الجمارك عملت على توفير خدمات الكترونية محوسبة لطلبات الحصول على إعفاء من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة

ووفق نظام اعفاء مركبات الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2020، لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقا لأحكام هذا النظام على(2000 سي سي) و (2700 سي سي) اذا كانت من مركبات النقل المشترك

وبحسب النظام لا يجوز استبدال المركبة المعفاة بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التخليص عليها، كما يحق للحاصل على الإعفاء تفويض شخص أو اثنين من أقاربه حتى الدرجة الثانية لقيادة المركبة المعفاة

ويبين نظام إعفاء المركبات ان رفع التنسيب بالموافقة على منح الإعفاء أو عدم منحه أو سحبه لمدير عام دائرة الجمارك لإصدار القرار النهائي، وانه لا يجوز للأشخاص الذين تم رفض طلبات حصولهم على الاعفاء التقدم بطلبات جديدة إلا بعد مضي ستة أشهر

 




 

 


 

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