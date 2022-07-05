14 ألف مسجل في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل

الوكيل الاخباري - وصل عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل إلى حوالي 14 ألف حتى الأحد، مقابل تسجيل 27 ألف و600 وظيفة من قبل القطاع الخاص، وفق وزير العمل نايف استيتية.



وبدأت الوزارة مرحلة التشبيك يوم الأحد، وبلغ عدد العاملين منذ 3 أيام 981 شخص .



خصصت الحكومة 80 مليون دينار لبرنامج التشغيل الوطني، الذي تعمل عليه وزارة العمل، عبر منصة إلكترونية، مهمتها عرض الوظائف الموجودة في القطاع الخاص.



وزير العمل نايف استيتية، قال، إن الهدف من البرنامج الوطني للتشغيل هو توفير فرص عمل لنحو 60 ألف شاب وفتاة.

اضافة اعلان