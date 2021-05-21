14 وفاة و636 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

الوكيل الإخباري -

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أصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن، لليوم الجمعة ، وفيما يلي التفاصيل:الإصابات والشفاء والفحوصات:-سُجِّلت (636) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (729,185) حالة.-سُجّلت (14) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9342) حالة.-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.16%)، مقارنة مع (3.56%) يوم أمس.-تمّ إجراء (20,126) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,081,102) فحصاً.-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (601) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (709,290) حالة.-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,553) حالة.-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (66) حالة، فيما غادرت (66) حالة.-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (609) حالات.القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:إقليم الشمالنسبة إشغال أسرّة العزل: 12%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 13%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 6%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%- توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:- 280 في محافظة العاصمة عمّان.- 121 في محافظة إربد، منها 24 في الرمثا.- 91 في محافظة الزرقاء.- 31 في محافظة البلقاء.- 29 في محافظة المفرق.- 23 في محافظة معان، منها 3 في البترا.- 15 في محافظة عجلون.- 14 في محافظة مأدبا.- 13 في محافظة جرش.- 10 في محافظة الكرك.- 6 في محافظة العقبة.- 3 في محافظة الطفيلة.