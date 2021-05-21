14 وفاة و636 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

الوكيل الإخباري -
أصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن، لليوم الجمعة ، وفيما يلي التفاصيل:اضافة اعلان
الإصابات والشفاء والفحوصات:
-سُجِّلت (636) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (729,185) حالة.
-سُجّلت (14) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9342) حالة.
-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.16%)، مقارنة مع (3.56%) يوم أمس.
-تمّ إجراء (20,126) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,081,102) فحصاً.
-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (601) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (709,290) حالة.
-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,553) حالة.
-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (66) حالة، فيما غادرت (66) حالة.
-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (609) حالات.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 12%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 6%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%
- توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 280 في محافظة العاصمة عمّان.
- 121 في محافظة إربد، منها 24 في الرمثا.
- 91 في محافظة الزرقاء.
- 31 في محافظة البلقاء.
- 29 في محافظة المفرق.
- 23 في محافظة معان، منها 3 في البترا.
- 15 في محافظة عجلون.
- 14 في محافظة مأدبا.
- 13 في محافظة جرش.
- 10 في محافظة الكرك.
- 6 في محافظة العقبة.
- 3 في محافظة الطفيلة.