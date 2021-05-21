الجمعة 21-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

14 وفاة و636 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال باحات الأقصى

مدير مستشفى السلط : لا وفيات بسبب انقطاع الكهرباء

ايعاز عاجل من وزير الداخلية بسبب انقطاع التيار الكهربائي

بيان هام من إدارة الأزمات حول انقطاع الكهرباء الشامل

إعادة التيار الكهربائي الى غالبية مناطق المملكة

اعادة تدريجية للتيار الكهربائي في اربد

إعادة 20 بالمئة من الحمل الكهربائي في المملكة

اجتماع حكومي طارئ حول إعادة التيار الكهربائي

البدء التدريجي لعودة التيار الكهربائي في عمان

عاجل

14 وفاة و636 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

الجمعة، 21-05-2021 05:59 م

14 وفاة و636 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

خ


الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن، لليوم الجمعة ، وفيما يلي التفاصيل:
اضافة اعلان

الإصابات والشفاء والفحوصات:

-سُجِّلت (636) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (729,185) حالة.

-سُجّلت (14) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9342) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.16%)، مقارنة مع (3.56%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (20,126) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,081,102) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (601) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (709,290) حالة.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,553) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (66) حالة، فيما غادرت (66) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (609) حالات.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 12%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 6%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%

- توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 280 في محافظة العاصمة عمّان.
- 121 في محافظة إربد، منها 24 في الرمثا.
- 91 في محافظة الزرقاء.
- 31 في محافظة البلقاء.
- 29 في محافظة المفرق. 
- 23 في محافظة معان، منها 3 في البترا.
- 15 في محافظة عجلون.
- 14 في محافظة مأدبا.
- 13 في محافظة جرش.
- 10 في محافظة الكرك.
- 6 في محافظة العقبة.
- 3 في محافظة الطفيلة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202114125913990836518

مدير مستشفى السلط : لا وفيات بسبب انقطاع الكهرباء

5202120211623861710906

ايعاز عاجل من وزير الداخلية بسبب انقطاع التيار الكهربائي

5202118161838761519355

بيان هام من إدارة الأزمات حول انقطاع الكهرباء الشامل

120212116434707228160

إعادة التيار الكهربائي الى غالبية مناطق المملكة

1

اعادة تدريجية للتيار الكهربائي في اربد

الوكيل نهار

إعادة 20 بالمئة من الحمل الكهربائي في المملكة

أخبار متعلقة
5202119175028419879638

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4202128154211362312715

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

420212116158911668976

الصحة تنشر تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4202124161429728465435

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4202125161720261361811

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4202112173356380830581

الأردن يتجاوز 700 الف إصابة كورونا