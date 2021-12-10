140 ألف شخص تلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في المملكة

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة رائد الشبول، الجمعة، إن عدد متلقي الجرعة الثالثة (المعززة) من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن حوالي 140 ألف.

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وأوضح ، أن حوالي 71% من الفئة المستهدف تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، و64% تلقوا جرعتي اللقاح.



ووفق بيانات وزارة الصحة الجمعة، وصل عدد متلقي الجرعة الأولى إلى 4.21416 مليون، و3.808336 مليون متلقٍ لجرعتي اللقاح، ليصل مجموع الجرعات التي أُعطيت كجرعتين أولى وثانية 8.022496 ملايين جرعة.



وبدأت وزارة الصحة، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية للفئة المستهدفة لعمر 18 سنة فما فوق.