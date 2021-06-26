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في اليوم الثاني

141358 طالبا وطالبة يتوجهون لتأدية امتحانات ' التوجيهي' اليوم

توج
أرشيفية


الوكيل الإخباري - يتوجّه ، 141358 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية، السبت، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في يومه الثاني، موزعين على 2006 قاعات من بينهم 42 قاعة احتياطية. 

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وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة ، إن الجلسة الأولى للامتحان تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، بمشاركة 137304 طلبة، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهراً، بمشاركة 4054 طالبا وطالبة.


وأضاف المساعفة أن الطلبة في مختلف فروع التعليم الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة، سيتقدمون خلال الجلسة الأولى للامتحان، في مبحث العلوم الإسلامية، التجارة الإلكترونية، الرسم الصناعي، الدوائر الأمامية والتدبير الفندقي، النظم الإسلامية وفقه الدعوة، وفقه المعاملات، الكيمياء 2020، الكيمياء جامعات، الكيمياء المهني 2020.

 

ويتوزع المشتركون حسب فروع التعليم خلال جلستي الامتحان الأولى والثانية وفق التالي: " 54197 للفرع العلمي، و 66900 للفرع الأدبي، و176 للفرع الشرعي، و91 لفرع المعلوماتية و 28 للفرع الصحي، والزراعي 3807، والصناعي 6224, الفندقي 2010, الاقتصاد المنزلي 7925.


"الوزارة لن تترك أي وسيلة من وسائل دعم الطلبة صحيا ونفسيا إلا وستطبقها، وما قامت به المدارس في استقبالها للطلبة شيء يبعث على الفخر والاعتزاز" بحسب المساعفة.


ويقوم على مراقبة الامتحانات نحو 45000 معلم ومعلمة في قاعات الامتحان كافة، والبالغ عددها 2164 قاعة، حيث تم تخصيص 42 قاعة احتياطية لكل مديرية تربية وتعليم لأي طارئ، فيما بلغ عدد المدارس المشغولة كقاعات امتحان 890 مدرسة.


وسيتقدم للامتحان العام 562 مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة في هذه الدورة موزعين وفق الفئات الآتية: الطلبة الصم 149، الطلبة الكفيفون 107، الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة (الحركية) 127، الشلل الدماغي 74 ، الطلبة ضعاف البصر 105، فيما بلغ عدد المشتركين للامتحان 28 مشتركا في مركز الحسين للسرطان، وسيتقدم للامتحان 82 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على 15 قاعة.


وكانت أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2021، قد بدأت الخميس المنصرم، وتنتهي في 15 تموز/يوليو المقبل، وسط إجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة 207283 مشتركا ومشتركة.


وتقدم للامتحان في جلسته الأولى في مبحث التربية الإسلامية 143961 مشتركا ومشتركة في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني كافة، من أصل 118606 من الطلبة النظاميين، و88677 من طلبة الدراسة الخاصة.

 


 




 

 


 

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