1421 طن خضروات وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأحد، 1421 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضروات 683 طنا و163 طن فواكه، و34 طن ورقيات، و32 طنا ما بين الفواكه والخضار، و 509 أطنان مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-18 قرشا، والبصل الناشف 18-30 قرشا، والثوم 150-250 قرشا، والبطاطا 20-42 قرشا، والبندورة 12-20 قرشا، والخيار 15-25 قرشا، والزهرة 20-35 قرشا، والبطيخ 12-26 قرشا، والشمام 15-30 قرشا.