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الأحد، 27-02-2022 08:39 م

1430 أردنيا في أوكرانيا سجلوا على رابط إلكتروني لوزارة الخارجية

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد الأردنيين الذين سجلوا على رابط إلكتروني فعلته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قبل أسبوعين لتحديث بيانات المواطنين المقيمين في أوكرانيا 1430 مواطنا وفق الوزارة الأحد.

وقال الناطق باسم الوزارة هيثم أبو الفول، لبرنامج صوت المملكة، إنه "من أجل تحديث البيانات ولأننا نتعامل مع خطط وهي بحاجة لبيانات دقيقة تستند لأدلة علمية، لذلك أطلقت الوزارة رابطا إلكترونيا دعت فيه الأردنيين المقيمين في أوكرانيا إلى تسجيل بياناتهم".

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