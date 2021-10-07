145 مليون دينار حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات العام الماضي

الوكيل الاخباري- بلغ حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي نحو 145 مليون دينار، بمعدل انخفاض 18 بالمئة مقارنة بالعام 2019.

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وقالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الخميس، إن انخفاض حجم الاستثمار ناتج عن انخفاض حجم الاستثمار في قطاع الهواتف المتنقلة بمعدل 41 بالمئة، لتبلغ 83 مليون دينار مقارنة بـ141 مليونا خلال العام 2019.



في حين بلغت إيرادات الهاتف الثابت 38 مليون دينار خلال العام الماضي بمعدل زيادة 22 بالمئة مقارنة بالعام 2019، بينما ارتفعت إيرادات مزودي خدمات البيانات والخدمات الصوتية بمعدل 37 بالمئة، لتبلغ نحو 6 ملايين دينار.



كما بلغت إيرادات خدمات الاتصالات الأخرى 18 مليون دينار، بمعدل زيادة 3 بالمئة مقارنة بالعام 2019.



وأضافت الهيئة أن عدد العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد زيادة بمعدل 2 بالمئة، ليصل مجموع العاملين في القطاع 4296 موظفا.