147 ألف طالب يتقدمون لامتحان التوجيهي الاثنين

الوكيل الإخباري - يتوجه الاثنين، 147 ألف طالب وطالبة من فروع التعليم الأكاديمية والمهنية، لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه السابع، من أصل 207283 مشتركا هم إجمالي المسجلين.



وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة في تصريح وصل " الوكيل الإخباري" ، إنه سيتقدم 146991 ألف طالب وطالبة في مختلف فروع التعليم الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة لمبحث تاريخ الأردن خلال الجلسة الأولى للامتحان، والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا، فيما سيتقدم للجلسة الثانية التي تبدأ الساعة الواحدة ظهرا، 90 طالبا في مبحث أساسيات الإدارة.



ويقوم على مراقبة الامتحانات نحو 45000 معلم ومعلمة في قاعات الامتحان كافة، والبالغ عددها 2164 قاعة، حيث تم تخصيص 42 قاعة احتياطية لكل مديرية تربية وتعليم لأي طارئ، فيما بلغ عدد المدارس المشغولة كقاعات امتحان 890 مدرسة.



وسيتقدم للامتحان العام 562 مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة في هذه الدورة موزعين وفق الفئات الآتية: الطلبة الصم 149، الطلبة الكفيفون 107، الطلبة ذوي الإعاقة الحركية 127، الشلل الدماغي 74 ، الطلبة ضعاف البصر 105، فيما بلغ عدد المشتركين للامتحان 28 مشتركا في مركز الحسين للسرطان، وسيتقدم للامتحان 82 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على 15 قاعة.

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