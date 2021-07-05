الإثنين 05-07-2021
الوكيل الاخباري

الزراعة توفر 600 ألف أضحية بلدية ومستوردة

أمام وزارة النقل .. سائقو السفريات الخارجية مستاؤون

الطرق الخارجية لم تشهد أية حوادث مرورية منذ صباح الأحد

وفيات الاثنين 5/7/2021

رحيل أقدم مصور في العقبة

السجن 10 سنوات لموظفين في البريد اختلسا 170 ألف دينار

مواطنة لـ برنامج الوكيل : سينوفارم غير معتمد في الكويت

أسعار الذهب الاثنين 5/7/2021

رئيس الوزراء في عجلون وجرش اليوم

الأردن يشارك في اجتماع دولي لنزع السلاح النووي

الإثنين، 05-07-2021 08:00 ص

147 ألف طالب يتقدمون لامتحان التوجيهي الاثنين

720212211716123130050
أرشيفية


الوكيل الإخباري - يتوجه الاثنين، 147 ألف طالب وطالبة من فروع التعليم الأكاديمية والمهنية، لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه السابع، من أصل 207283 مشتركا هم إجمالي المسجلين.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة في تصريح وصل " الوكيل الإخباري" ، إنه سيتقدم 146991 ألف طالب وطالبة في مختلف فروع التعليم الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة لمبحث تاريخ الأردن خلال الجلسة الأولى للامتحان، والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا، فيما سيتقدم للجلسة الثانية التي تبدأ الساعة الواحدة ظهرا، 90 طالبا في مبحث أساسيات الإدارة.

ويقوم على مراقبة الامتحانات نحو 45000 معلم ومعلمة في قاعات الامتحان كافة، والبالغ عددها 2164 قاعة، حيث تم تخصيص 42 قاعة احتياطية لكل مديرية تربية وتعليم لأي طارئ، فيما بلغ عدد المدارس المشغولة كقاعات امتحان 890 مدرسة.

وسيتقدم للامتحان العام 562 مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة في هذه الدورة موزعين وفق الفئات الآتية: الطلبة الصم 149، الطلبة الكفيفون 107، الطلبة ذوي الإعاقة الحركية 127، الشلل الدماغي 74 ، الطلبة ضعاف البصر 105، فيما بلغ عدد المشتركين للامتحان 28 مشتركا في مركز الحسين للسرطان، وسيتقدم للامتحان 82 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على 15 قاعة.

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
imgid514536

رحيل أقدم مصور في العقبة

تعبيرية لشخص في السجن

السجن 10 سنوات لموظفين في البريد اختلسا 170 ألف دينار

1202119231235234914069

رئيس الوزراء في عجلون وجرش اليوم

34927_1_1591117848 (1)

الأردن يشارك في اجتماع دولي لنزع السلاح النووي

ypi8kcjf

وفاة طالب فلبيني في جامعة مؤتة

r

وصول 40950 جرعة من لقاح فايزر إلى الأردن عبر مرفق كوفاكس

أخبار متعلقة
620218235827766053687

وزير التربية يوجه رسالة إلى طلبة التوجيهي

التربية

التربية ترد عبر الوكيل بعد حلول الأردن بمراتب متقدمة بمؤشر جودة التعليم ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 'دافوس'

وزارة التربية والتعليم

صحة المفرق تخصص فريقا طبيا لكل مدرسة خلال امتحان التوجيهي

5202127213626226375836

مهيدات رداً على ما يتم تداوله حول لقاحات كورونا : احيي الشعب الاردني على ثقافته العالية

620217162443439680717

هيئة الاعتماد تبحث مع السعودية سبل الارتقاء بالمخرجات التعليمية

620217165050844556532

حمل نسختين من (QR CODE) لدخول الفلسطينيين إلى الأردن