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السبت، 22-06-2024 12:40 م

1482 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

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الوكيل الاخباري-  بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1482 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 894 طنا و209 طن فواكه، و23 طن ورقيات، و40 طنا ما بين الفواكه والخضار، و316 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، والبصل الناشف 20-35، والثوم 150-225 قرشا، والبطاطا 30-48، والبندورة 12-20، والخيار 22-30، والزهرة 15-35، والبطيخ 12-17، والشمام 15-35 قرشا.

 




 

 


 

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