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الإثنين، 18-10-2021 08:44 ص

15 ألفا و207 إصابات كورونا نشطة في المملكة

كورونا 4


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 15 ألفا و207 حالات حتى صباح الاثنين.

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ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و879 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 14 حالة وفاة أمس الأحد.


وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 841 ألفاً و489 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.


كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 815 ألفا و403 حالات شفاء.


ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 241 مليوناً و485 ألفاً و698 حالة، شفي منها 218 مليوناً و722 ألفاً و261 حالة.


وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و914 ألفا و336 شخصاً حول العالم.


 




 

 


 

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