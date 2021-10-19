15 ألفا و700 إصابة كورونا نشطة في الأردن

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 15 ألفا و700 حالات حتى صباح الثلاثاء.

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ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف 887 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 8 حالات وفاة أمس الاثنين.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 843 ألفاً و204 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي، بحسب موقع 'وورد ميتر' العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في الأردن 816 ألفا و617 حالات شفاء.

فيما بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 241 مليونا و915 ألفا و631 حالة، وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و921 ألفا و308 شخصا.

