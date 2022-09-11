الأحد 11-09-2022
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توجيهات ملكية لمدير الأمن العام الجديد
الملك يوجه رسالة الى الفريق الركن الحواتمة - نص الرسالة
اللواء عبيدالله المعايطة مديراً للأمن العام خلفاً للحواتمة
رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وفداً من البرلمان النرويجي
أخبار الشركات
أخبار الشركات
بدعم من البنك العربي، اختتام فعاليات "مبادرة سنبلة"
إطلاق منصة دووز DOOZ للسيارات: الموقع المتكامل للسيارات الجديدة والمستعملة المفحوصة من أوتوسكور مع خدمات الكترونية شاملة
"البوتاس العربية" تبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسةالتدريب المهني
منصّة زين تختتم النسخة الثانية من برنامج (YESJO) 2022
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كورونا
دراسة..الإصابة بكورونا نادرة لحديثي الولادة لكن الأعراض شديدة
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