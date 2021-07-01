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الخميس، 01-07-2021 02:08 م

15 اعتداء جديداً على خطوط المياه في الكرك

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الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون مع إدارة المياه في محافظة الكرك، في أثناء التفتيش الفني الانضباطي التابع لمديرية الرقابة الداخلية، 15 اعتداء في مناطق  لواء القصر وقصبة الكرك.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن الاعتداءات تتمثل بتنفيذ سحب خطوط مياه من خطوط رئيسية وخطوط تزويد تغذي منازل المواطنين في هذه المناطق وسحب المياه بطريقة مخالفة، ما يربك انتظام وصول المياه للمواطنين في مناطق متعددة، ويؤثر على حصص التزويد.

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وبينت الوزارة انه اثناء الجولات التفتيشية ومراقبة برامج التزويد للمناطق في لواء القصر وقصبة الكرك، تم ضبط الاعتداءات من خلال تنفيذ خطوط ووصلات على خطوط المياه بطريقة مخالفة لاستخدامها، ما يؤثر بشكل واضح وكبير على ادوار المياه للمناطق وحصول مناطق الدور على كميات مياه كافية .

 

وثمنت الوزارة دعم سكان المحافظة وتعاون الأجهزة الامنية المستمر في توفير كل الامكانيات لتمكين كوادرها من القيام بواجبها، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات، ايمانا بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق سيادة وترسيخ القانون وتحقيق العدالة حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث.

 

 

 




 

 


 

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