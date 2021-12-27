15 حفلة غنائية ليلة رأس السنة في عمان والبحر الميت

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد مصدر أن احتفالات رأس السنة 2021 / 2022 ليل الجمعة / السبت بلغت 15 حفلة غنائية فقط في العاصمة عمان والبحر الميت .

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وأضاف المصدر اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن نسبة كبيرة من احتفالات رأس السنة تم إلغاها مشيرا أن الحفلات الغنائية كان يصل عددها إلى ما يقارب 250 حفلة في رأس السنة خلال السنوات الماضية .



ونوه أن إلزامية إحضار شهادة المطعوم بالإضافة إلى فحص "PCR" خلال 72 ساعة دعت بعض الفنادق إلى العزوف عن إقامة إحتفالات رأس السنة لهذا العام.



وكان وزير السياحة نايف الفايز عمم في كتاب موجه إلى رئيس جمعية الفنادق الأردنية ورئيس جمعية المطاعم السياحية، ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، بضرورة الالتزام في الإجراءات الصحية التي صدرت مؤخرا بشأن فحص الـ"بي سي ار".

