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الثلاثاء، 26-07-2022 10:35 ص

15 شركة استوفت شروط الاستثمار في حوضي السرحان والحمّاد

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الزراعة خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، تسليم الموافقات الخاصة بمشروع الاستثمار في حوضي الحماد والسرحان، موضحا أنه "جرى الموافقة على 15 شركة استوفت الشروط اللازمة".

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وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الزراعة، أنه جرى "الإعلان عن المشروع واستقبال الطلبات من خلال دائرة الأراضي والمساحة ودراستها فنيا من قبل الوزارة في أقل من شهرين، وجرت الموافقة على 15 شركة استوفت كامل الشروط اللازمة"؛ والتي تشمل الملائة المالية والدراسة الفنية وشروط التشغيل للمجتمع المحلي.


الحنيفات، قدّر الاستثمار في الحوضين بما يصل إلى 50 مليون دينار، حيث سيوفر هذا الاستثمار 1000 فرصة عمل دائمة و2500 فرصة عمل مؤقتة، إضافة إلى توفير محاصيل العجز التي يحتاجها السوق المحلي ورفع الصادرات من المحاصيل التصديرية ومحاصيل التصنيع الغذائي.


وبين الحنيفات أن هذا الاستثمار الذي يأتي في إطار محور الشراكة مع القطاع الخاص وفق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة والرؤية الاقتصادية، يدعم تحول القطاع إلى الزراعات ذات القيمة المضافة والأثر التصديري والاستخدام الأمثل لتقنيات المياة والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة.


وأشار إلى أن مساحة الاستثمار وصلت إلى 36 ألف دونم توزعت وفق الاتفاقيات في حدها الأدنى إلى 1000 دونم والحد الأعلى 330 ألف دونم، وهناك اهتمام واسع من الشركات بهذا الاستثمار.

 




 

 


 

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