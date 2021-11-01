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الإثنين، 01-11-2021 12:50 م

15 مليون دينار صادرات مدينة الزرقاء التجارية الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري- بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 15.3 مليون دينار، وفقا لإحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء التي بلغ مجموعها 583 شهادة.

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وأشار رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم اليوم الاثنين، إلى أن أغلب صادرات الزرقاء التجارية خلال شهر تشرين أول/أكتوبر كانت من السيارات ولوازمها، ومواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

 




 

 


 

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