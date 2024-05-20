15 مليون دينار لتعزيز كفاءة أنظمة التزويد المائي في الفحيص وماحص

الوكيل الإخباري - رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود وعدد من المعنيين توقيع اتفاقية تنفيذ أعمال مشروع تعزيز كفاءة أنظمة التزويد المائي في مناطق الفحيص وماحص بقيمة 15,8 مليون دينار بالتعاون مع مقاول محلي بهدف تحسين التزويد المائي لمناطق الفحيص وماحص.

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وبين أبو السعود ان الوزارة تركز جهودها على الإسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة وتحسين أنظمة التزويد المائي لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الأوقات الماضية، لافتا إلى ان تنفيذ هذا المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق، من خلال التحول الى الضخ الانسيابي الطبيعي مما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي.



وأكد أبو السعود مواصلة الجهود للعمل على تجاوز الاثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة وتتابع انجاز المشاريع من قبل الجهات الإشرافية لديها وفق الأنظمة الحديثة وبأعلى مستويات الجودة، مشيرا الى ان الاتفاقية تركز على أنظمة توزيع المياه في الفحيص وماحص ضمن محافظة البلقاء من حيث تحسين إدارة المياه لتعود بالفائدة على أكثر من 50,000 مواطن وزيادة الإيرادات.

كما ويتضمن المشروع منهجًا شاملاً لتحسين جميع الجوانب المساهمة في خفض نسبة الفاقد المائي والتي من ضمنها أعمال إعادة هيكلة وتأهيل الشبكات في مناطق التوزيع واستبدال جميع عدادات المشتركين البالغ عددها 10,000 بعدادات الكترونية ذكيةـ بالإضافة إلى ذلك تشتمل الاتفاقية على تنفيذ نظام للتحكم والمراقبة (SCADA) وربطه بالنظام المركزي الخاص بشركة مياهنا.



وثمن الوزير دعم الأصدقاء في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.



يأتي المشروع كجزء من مشروع خفض الفاقد المائي والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي يهدف الى تحسين إدارة كميات التزويد المائي لكافة مناطق محافظة العاصمة ومحافظات المملكة لتغطية الطلب المتزايد وبالأخص خلال فترة الصيف، هذا بالإضافة الى دعم جهود وزارة المياه والري في الوصول إلى النسبة السنوية المستهدفة لخفض الفاقد المائي والبالغة 2% للوصول إلى ما نسبته 25% بحلول عام 2040.