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الخميس، 11-11-2021 05:20 م

15 منحة دراسة في جامعات مصرية لطلبة أردنيين

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر 15 منحة (تغطية رسوم دراسية) في درجة البكالوريس في عدد من التخصصات في جامعات مصرية للعام الجامعي 2021 / 2022.

وقالت الوزارة، إنّ لمنح الجامعية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية؛ وحققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورتين الصيفية (العامة) للعام 2021 والتكميلية للعام 2020 في الفرع العلمي والفرع العلمي/الحقل الطبي والفرع العلمي / الحقل الهندسي أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل الأردن او خارجها للعام الدراسي 2021 والحاصلين على معدل 80% فأعلى.

وأضافت، ان المنح توزعت على "5 منح في تخصص الذكاء الاصطناعي في جامعات المنصورة –بنها –كفر الشيخ - حلوان، 3 منح في تخصص هندسة البترول في جامعة السويس، 7 منح في تخصصات هندسية مختلفة. في عدد من الجامعات يحددها الجانب المصري".

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