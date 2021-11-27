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السبت، 27-11-2021 11:18 ص

150 ألف إصابة بكورونا سُجّلت لمن دون 18 عاماً في الأردن

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الوكيل الاخباري–  أظهرت أرقام وزارة الصحة تسجيل 150 ألف إصابة للمراهقين والأطفال دون 18 عاماً في الأردن.

ووفق قراءة صحفية، صباح السبت، فإن الإصابات توزعت على الفئات العمرية التي اعتمدتها وزارة الصحة منذ بدء إجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن الفيروس.

وبلغ عدد الإصابات للفئة العمرية التي تقل عن 5 سنوات نحو 15184 إصابة فيما بلغت عند الفئة العمرية من 6-9 سنوات نحو 24973 إصابة.

وسجلت الفئة العمرية من 10-17 عاماً، إصابات بكورونا بلغت 111183 إصابة.

أما بخصوص الفئات العمرية الأكبر، فقد بلغت أعدادها كالآتي؛ من 18-24 عاماً سجلت إصابة 114616 شخص، ومن 34-25 بلغت 199714، ومن 35-44 بلغت 159075، ومن 45-54 بلغت 107417، ومن 55-64 بلغت 58799، ومن 65-74 بلغت 27660.

فيما بلغ عدد المصابين من الفئة العمرية للأشخاص الذين تجاوزا سن 75 عاماً نحو 17683 إصابة.

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