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الأربعاء، 20-03-2024 06:21 م

1513 طن من الخضار والفواكه والورقيات وردت للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 1513 طنا، منها 1125طن خضار، و234 طن فواكه، و153طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40 و70 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 6 و15، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 35 و60، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 25 و35، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.


 




 

 


 

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