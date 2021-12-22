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الأربعاء، 22-12-2021 11:07 ص

152 ألف مشتركاً في الضمان الاجتماعي على "الحد الأدنى للأجور"

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد المشتركين بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الفعالين حاليا على راتب الحد الأدنى للأجور المعتمد 152 ألفا و559 مشتركا.

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وتشكل هذه الفئة العاملة لدى منشآت داخل المملكة على راتب الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً والبالغ 260 دينارا، ما نسبته 10.9% من العاملين الأردنيين المؤمّن عليهم المشتركين بالضمان.


وقالت المؤسسة، الاربعاء، إن عدد المستفيدين من تأمين التعطل عن العمل حتى تاريخه 354 ألفا و571 فردا، في حين بلغ عدد المؤمن عليهن المستفيدات من تأمين الأمومة 80 ألفا.


ووصل عدد المؤمن عليهم الفعّالين حالياً إلى1,394 مليون مشترك منهم 79125 مشتركا اختياريا، وبلغت عدد الرواتب التقاعدية 275 ألف راتب. ويبلغ المتوسط العام لأجور جميع المؤمن عليهم الفعّالين حالياً 569 دينارا.


ودعت المؤسسة جميع العاملين للتأكد من شمولهم بالضمان في مختلف القطاعات والتحقق من بياناتهم لا سيّما ما يتعلق بالرواتب والأجور الخاضعة لاقتطاعات الاشتراك بالتأمينات، من أنها صحيحة وحقيقية كون حقوقهم التأمينية والتقاعدية المستقبلية تعتمد على مستويات هذه الأجور.

 

(بترا)

 




 

 


 

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