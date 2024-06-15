1576 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1576 طنا.

اضافة اعلان



وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بلغ مجموع ما ورد للسوق المركزي باربد من الخضار 765 طنا، و343 طن فواكه، و37 طن ورقيات، و52 طنا ما بين الفواكه والخضار، و379 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، والبصل الناشف 20-40 قرشا، والثوم 150-250 قرشا، والبطاطا 30-45 قرشا، والبندورة 12-22 قرشا، والخيار 20-35 قرشا، والزهرة 25-40 قرشا، والبطيخ 10-15 قرشا، والشمام 12 -25 قرشا.