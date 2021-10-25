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الإثنين، 25-10-2021 09:51 ص

16 ألف أسرة تستفيد من برامج المعونة الوطنية في المفرق

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الوكيل الإخباري - تستفيد نحو 16 ألف اسرة في محافظة المفرق من برامج صندوق المعونة الوطنية بكافة أشكالها، حيث تعتبر المحافظة من المدن التي تحتوي على أعلى نسب الفقر والبطالة في الأردن، وفق الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة.

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وقال الصوالحة ، إن "9672 أسرة تستفيد من برامج المعونات المالية الشهرية في محافظة المفرق"، مؤكداً بأن صندوق المعونة الوطنية ضم 1250 أسرة مستفيدة على قائمته لهذا العام وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.


وأضاف أن "5075 أسرة من المفرق تستفيد من برنامج الدعم النقدي المؤقت "تكافل 3" و1176 أسرة من برنامج "تكافل 1" لعام 2021".


وبين الصوالحة أن من حق أي أسرة محتاجة التقديم لصندوق المعونة الوطني، حيث سيتم النظر بطلبها ودراسة حالتها وفي حال انطبقت عليها الشروط سوف تتلقى الدعم مباشرة، لافتاً إلى أن صندوق المعونة الوطنية يتمتع بالديمومة والمرونة فيما يتعلق باحتياجات الأسرة الأردنية.


وقد سجلت محافظة المفرق نسبة فقر وصلت إلى 19.2% بحسب آخر إحصائية لدائرة الإحصاءات لعام 2010، كما وتحتوي المفرق على 6 جيوب فقر من أصل 20 على مستوى الأردن.


ووصلت نسبة البطالة في المفرق بحسب إحصائيات الربع الثاني من عام 2021 نسبة 26.5%، مقسمة ذكور 24.9% وإناث 32.6%.


 




 

 


 

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