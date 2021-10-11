16 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا خلال 24 ساعة في الأردن

الوكيل الاخباري - أعطيت في الأردن، أكثر من 16 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الاثنين.



وتوزعت الجرعات المعطاة خلال 24 ساعة والبالغة 16768 جرعة، على 9132 جرعة أولى، و7636 جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.



وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 7.170380 مليون جرعة، توزعت على 3.793236 مليون جرعة أولى، و3.377144 مليون جرعة ثانية.



ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة إلى 4.200372 مليون مسجل.

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