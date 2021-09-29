16 ألف جرعة من لقاح كورونا أعطيت الأربعاء



الوكيل الاخباري - أعطيت في الأردن أكثر من 16 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الصحة اليوم الأربعاء.



وتوزعت الجرعات المعطاة البالغ عددها 16098 جرعة، على 8300 جرعة أولى و7798 جرعة ثانية بحسب الأرقام الرسمية.



وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي 6976290 جرعة، توزعت على 3705613 جرعة أولى، و3270677 جرعة ثانية.



ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة، إلى 4134178 مسجلا.

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