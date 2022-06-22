الأربعاء 22-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية اعتبارا من يوم غد

نمو الصادرات الأردنية للبرازيل 60% خلال 2022

لكل المقترضين .. تعرّف على نسب أسعار الفائدة في المملكة بعد رفعها 3 مرات

بايدن يحذر العالم من جائحة قادمة

نقابة الخدمات العامة: ظروف العاملات في السكرتاريا صعبة

547 مليون دولار التزامات البنك الدولي للأردن منذ مطلع العام الحالي

الأردن يعزي بضحايا الزلزال في أفغانستان

16 ألف طالب سجلوا على منصة الصف الأول

بريزات: لا نتحيز للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية

وفاة ثانية بحادث طريق البترول في إربد

الأربعاء، 22-06-2022 10:37 ص

16 ألف طالب سجلوا على منصة الصف الأول

طلبة براءة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
كشف مدير تكنولوجيا التعليم والمعلومات في وزارة التربية والتعليم شاكر الجبارات أن حوالي 16 ألف طالب وطالبة تم قبولهم للصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية لغاية أمس الثلاثاء.

اضافة اعلان


وأوضح في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن قبول الطالب أو عدم قبوله يتم من قبل مدير المدرسة وذلك لأسباب إدارية وفنية منوها أن مدير المدرسة ملزم بكتابة سبب الرفض .


وتابع " أي طالب يتم رفضه في مدرسة ما ، يمكنه إعادة التسجيل مرة ثانية من خلال المنصة ولكن في مدرسة آخرى ". وفق الجبارات


وأكد أن المنصة فعالة 100% وتم إصلاح كافة الأعطال الفنية اللحظية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي.


وأشار الجبارات أن المنصة تشمل طلبة الصف الأول الأساسي الأردنيين وغير الأردنيين.


وكانت الوزارة فعّلت الخميس الماضي منصة لتسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل وسيستمر التسجيل لغاية نهاية شهر تمُّوز (7) 2022.

 

رابط المنصة :هنا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Aj2qR7IIDSmbC7qOkAkpYVPNj0NPzcyjgfnkHAxV

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية اعتبارا من يوم غد

1111

نقابة الخدمات العامة: ظروف العاملات في السكرتاريا صعبة

الخارجية

الأردن يعزي بضحايا الزلزال في أفغانستان

Untitled-1-397

بريزات: لا نتحيز للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية

3c07d939-d268-4182-a025-0f2aee604ee8

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شاب وعمته في إربد

62b2aca71d69a

الهندية الأردنية توقع اتفاقية لتزويد السعودية بـ 30 ألف طن من مادة حامض الفوسفوريك

أخبار متعلقة
M63A8869

التربية تتابع أعطال فنية لحظية في منصة تسجيل طلبة الصف الأول

3e075b5d-41934_large

التربية توعز بإنشاء نواة مدرسة وغرف صفية وصيانة شاملة لمدارس بالجفر

M63A8869

تربية الأغوار الجنوبية تطلق برنامج تعزيز الثقافة والتعليم للمتسربين

0L5A2456

تفعيل منصة تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية

M63A0610 - Copy

الأوقاف توضح حول ادعاءات بإغلاق مراكز القرآن الكريم

طلبة خاص 2

التربية تتوقع إلتحاق 55 ألف طفل في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية