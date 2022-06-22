16 ألف طالب سجلوا على منصة الصف الأول

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف مدير تكنولوجيا التعليم والمعلومات في وزارة التربية والتعليم شاكر الجبارات أن حوالي 16 ألف طالب وطالبة تم قبولهم للصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية لغاية أمس الثلاثاء.

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وأوضح في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن قبول الطالب أو عدم قبوله يتم من قبل مدير المدرسة وذلك لأسباب إدارية وفنية منوها أن مدير المدرسة ملزم بكتابة سبب الرفض .



وتابع " أي طالب يتم رفضه في مدرسة ما ، يمكنه إعادة التسجيل مرة ثانية من خلال المنصة ولكن في مدرسة آخرى ". وفق الجبارات



وأكد أن المنصة فعالة 100% وتم إصلاح كافة الأعطال الفنية اللحظية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي.



وأشار الجبارات أن المنصة تشمل طلبة الصف الأول الأساسي الأردنيين وغير الأردنيين.



وكانت الوزارة فعّلت الخميس الماضي منصة لتسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل وسيستمر التسجيل لغاية نهاية شهر تمُّوز (7) 2022.

رابط المنصة :هنا



