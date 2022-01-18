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الثلاثاء، 18-01-2022 05:44 م

16 درجة تحت الصفر.. متى سُجلت أقل درجة حرارة في تاريخ المملكة وأين؟

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الوكيل الاخباري - لم تكن درجات الحرارة المتدنية التي تسجل في المملكة هذه الأيام هي الأقل، إذ سجلت المملكة بموجات برد ضربت في سنوات سابقة درجات حرارة أقل من صفر مئوية بمراحل، وسجلت كأرقام قياسية، حيث كانت درجات الحرارة أقل من معدلاتها بحوالي 15 درجة مئوية عن معدلها الاعتيادي في مثل الوقت من السنة.

 

وتشير بيانات إدارة الأرصاد الجوية أن أقل درجة حرارة في المملكة سجلت بتاريخ 15/12/2013 في محطة الشوبك، إذ سجلت -16 درجة مئوية أقل من معدلها بمقدار 15.6 درجة مئوية.

 

أما أطول موجة صقيع استمرت 22 يوم من تاريخ 22/12/1972 لغاية 12/01/1973 في محطة وادي الضليل و محطة الشوبك.

 

وأقل درجة حرارة صغرى سجلت في مدينة عمان كانت في تاريخ 02/01/1973 بلغت 7.5- درجة مئوية أقل من معدلها بمقدار 12.5 درجة مئوية.

 

فيما سجلت أطول موجة صقيع في مدينة عمان استمرت 19 يوم من تاريخ 22/12/1972 لغاية 09/01/1972.

 

وسجل في المملكة أعلى مجموع مطري خلال 24 ساعة في المملكة كانت في محطة الباقورة تاريخ 03/01/1990 بلغت 160 ملم .

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وسجل أعلى مجموع مطري شهري في المملكة كان في شهر كانون الثاني في محطة الطفيلة عام 1974 بلغ 395.5 ملم شكل 174% من المعدل الموسمي. 


فيما سجل أعلى مجموع مطري موسمي بلغ 1168 ملم في محطة رأس منيف في الموسم 1991/1992 حقق ما نسبته 200% من المعدل الموسمي.

 




 

 


 

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