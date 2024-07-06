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السبت، 06-07-2024 02:31 م

16 دولة في مهرجان "مسرح الرحالة الدولي للفضاءات المسرحية المغايرة"

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 الوكيل الاخباري - تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان "مسرح الرحالة الدولي للفضاءات المسرحية المغايرة"، مساء يوم الأربعاء 17 تموز الحالي، في ساحة مسرح أسامة المشيني في جبل اللويبدة، رافعاً شعار "وحبوب سنبلةٍ تموت ستملأ الوادي سنابل"، والذي ينظمه "مسرح الرحالة".

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ويلي عرض الافتتاح وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة، رفضاً للعدوان الهمجي واللا انساني، باعتبار أن المسرح ومنذ فجر التاريخ كان ولا يزال يمثل الصراع مع قوى الشر والغطرسة والاحتلال، وينتصر للحرية والعدالة والجمال.


وتفتتح عروض المهرجان الذي يقام بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، وفقاً لبيان صحفي صادر عن إدارة المهرجان، بعرضي: "يافا والباب الأزرق" من مصر، و"ضد الرضوخ" من الأردن

 




 

 


 

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