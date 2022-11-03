16 شركة أردنية استفادت من اتفاقية تسهّل إجراءات التصدير لاوروبا

الوكيل الإخباري - قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثودوسيو، إن الشركات الصناعية في الأردن التي استفادت من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز 16 شركة.

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وأضافت هادجيثودوسيو أن الاتفاقية الذي جرى توقيعها وتفعيلها بين الأردن والاتحاد الأوروبي في 19 تموز 2016، جرى تمديدها إلى العام 2030، بعد أن كان مقررا انتهاء عمرها في العام 2026، في خطة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.



وأشارت السفيرة إلى أن الاتفاقية تشترط تشغيل عدد معين من اللاجئين السوريين للاستفادة منها.



وأعلن الاتحاد في كانون الأول 2018 عن تقديم تسهيلات إضافية على شروط اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، بحيث أصبحت الاتفاقية تشمل جميع المصانع في الأردن بعد أن كانت محصورة على المصانع الموجودة في 18 منطقة صناعية متخصصة.