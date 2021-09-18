16 ميناء في العقبة جميعها مملوكة للحكومة

الوكيل الاخباري- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، السبت، إن الإشاعات التي تحدّثت عن بيع ميناء العقبة ليست صحيحة، وعدد الموانئ في العقبة (16) ميناء، جميعها مملوكة للحكومة من خلال شركة تطوير العقبة.

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وأضاف دودين، خلال ندوة بعنوان "إنجازات تنموية في عهد عبدالله الثاني ابن الحسين" أقامتها جماعة عمّان لحوارات المستقبل: أن "ميناء حاويات العقبة مملوك للحكومة أيضاً وتشغّله شركة أجنبية لمدة 25 عاماً، وقد استثمرت أكثر من 400 مليون دينار لتجهيزه".



ولفت إلى وجود "إشاعات ومعلومات خاطئة سربت خلال السنوات الماضية، زعم مروّجوها بأنّ مقدّرات الوطن ومؤسّساته بيعت، وفي ذلك ظلم واضح لإنجازات الوطن، وطعنٌ في جهود أبنائه الذين بذلوا الغالي والنّفيس من أجله".



وأوضح أن "شركة الكهرباء الوطنيّة (نيبكو) مملوكة للحكومة بنسبة (100%)، وتملك الحكومة كذلك ما نسبته (82%) من شركة الملكية الأردنية"، وفق دودين.



وأكّد الوزير أن "مطار الملكة علياء الدولي لم يُبَع، بل عُقدت اتفاقيّة لإعادة تأهيله وتشغيله لمدة 25 عاماً تنتهي عام 2032م، وهو مملوك بالكامل للحكومة، وقد أصبح من بين أفضل المطارات في الشرق الأوسط، ويحتلّ المرتبة (29) عالميّاً، ويدرّ على الخزينة سنويّاً أكثر من (54%) من مجمل إيراداته".



"المنصف والعادل لا يكتم الحقائق والوقائع التي تؤكّد أنّ الأردن المعطاء استطاع بفضل قيادته الهاشميّة الفذّة، وتماسك أبناء شعبه الطيّبين، والتفاهم حولها، أن يصنع المعجزات، وأن يترك الأثر الطيّب على جميع المستويات المحليّة والدوليّة"، وفق دودين.

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