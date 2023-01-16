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الإثنين، 16-01-2023 01:00 م

1600 سيارة مطروحة للبيع في المزاد على موقع وزارة العدل

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الوكيل الإخباري - بينت منصة المزادات الإلكترونية على موقع وزارة العدل، عن وجود 1593 مركبة معروضة للمزاد بعد أن صدر عليها قرارات تنفيذية قضائية. 

وتشير بيانات الوزارة إلى أن أماكن تواجد هذه المركبات في ساحات الحجز المعتمدة، حيث يبدأ افتتاح المزاد عليها من 50 ديناراً. 

وتكون المزايدة على هذه المركبات الكترونية، حيث تختلف من حيث سعر المزاد، وحالة المركبة وسنة الصنع. 

إلى جانب ذلك يبدأ افتتاح أكبر مزاد للمركبات في الأردن يوم الخميس المقبل عبر شركات مزادات معتمدة.

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ويُشار إلى أن هذه السيارات محجوزة منذ سنوات وأصبحت القيمة المالية المستحقة بدل أرضيات لحساب أصحاب الكراجات لغالبيتها أعلى من ثمنها.

 




 

 


 

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