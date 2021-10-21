الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

162 مليون دولار مدفوعات البنك الدولي لدعم إصلاح التعليم بالأردن إلى الآن

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الخميس، 21-10-2021 10:25 ص

162 مليون دولار مدفوعات البنك الدولي لدعم إصلاح التعليم بالأردن إلى الآن

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الوكيل الإخباري- حوّل البنك الدولي، 4 ملايين دولار كدفعة جديدة من ضمن دفعات خاصة بمشروع دعم إصلاح التعليم في الأردن، لتصل قيمة الدفعات المحولة منذ الموافقة على المشروع في كانون الأول/ديسمبر 2017، إلى 162 مليون دولار.

وصرف البنك أكثر من 8 دفعات لغاية تشرين الأول/أكتوبر الحالي، من المشروع البالغ قيمة التزامات البنك فيه 300 مليون دولار.

وتصل القيمة الإجمالية للمشروع الممول من الحكومة والبنك الدولي إلى 922 مليون دولار، لصالح وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان.

ويهدف البرنامج إلى توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم الطلاب، وظروف التعليم والتعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين.

وأشار البنك في بيانات حول سير عمل المشروع، إلى أن "التقدم في تنفيذه مرضٍ"، فيما بلغت المدفوعات 162.4 مليون دولار، تمثل 54٪ من إجمالي المبلغ الملتزم به من البنك. 

البنك الدولي، أكد التزامه بمساندة الأردن في مواجهة التأثيرات المتعددة لتفشي جائحة كورونا، بما في ذلك التأثير السلبي الواضح على نوعية التعليم الناجم عن الخسارة المحتملة بما يعادل 0.6 عاماً من العام الدراسي للطلاب.

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