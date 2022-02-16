165 ألف دينار لتنفيذ عطاء تأهيل شوارع في الجيزة

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- بدأت بلدية الجيزة الجديدة بتنفيذ عطاء لإعادة تأهيل بعض الشوارع في اللواء بقيمة 165 ألف دينار أردني.وحسب بيان صحفي صادر عن بلدية الجيزة اليوم الأربعاء، فإن العطاء الذي يحمل الرقم 5/2021، سيشمل العديد من الشوارع حيث بدأت المباشرة في أعمال التأهيل من شارع الشيخ سامي الفايز الدائري، وسيتم الانتقال لباقي الشوارع لعمل الصيانة اللازمة لها.ودعت بلدية الجيزة المواطنين إلى الانتباه للطريق بسبب إغلاقه لغايات الصيانة واستخدام الطريق البديل بدلا عنه.وأضاف البيان أن البلدية قامت أيضا بطرح عطاء شراء وتوريد كابسات سعه 16م عدد 3، مشيرا إلى أن آخر موعد لشراء نسخة العطاء وتسليم العروض 6/3/2022.